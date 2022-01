Juanes regresa a Colombia con emotivo show que homenajea a artistas que lo inspiraron

El cantante Juanes regresa a la capital del país para brindar su show 'Origen Tour' con el que recorre diferentes canciones de personas que lo inspiraron además de interpretar sus más grandes éxitos.

El artista está muy emocionado de reencontrarse con su publico en Bogotá y por medio de su cuenta personal en Instagram , compartió un video en el que anuncia su concierto.

"Buen día Bogotá, hoy es un día muy especial porque me llena de alegría finalmente poder anunciar nuestro show en el Movistar Arena el 26 de febrero...". dijo Juanes en su red social.

Sus seguidores no pudieron evitar demostrar su alegría con el anuncio del paisa. Por medio de sus redes sociales le han dejado miles de comentarios como: "Vamos a Bogotá", "No lo puedo creer 🙌🙌🙌 que felicidad mas grande !", "Qué emoción ", "Que alegriaaaaaaa❤️❤️ me muero de ma emoción", "Por finnnnnn que emoción tan gigante".

Recordemos que 'Origen' es el noveno trabajo discográfico de Juanes el cual fue lanzado el 28 de mayo de 2021. Con este disco el artista ha tenido tres nominaciones a Latin Grammy y se ganó el premio a 'Mejor Álbum Pop Rock'.

Hace poco el álbum fue nominado al Grammy Anglo en la categoría llamada 'Best Lain Rock or Alternative Album'.

'Origen' tuvo un lanzamiento exitoso y fue catalogado por Billboard como “Uno de los mejores álbumes latinos del año”, así mismo Rolling Stone lo elogió como “Una obra maestra...un álbum exquisito que trasciende más allá de las canciones, hacia la genialidad... y pone al propio Juanes entre las leyendas”.