Laura González presentó a su NOVIO en público y las CRÍTICAS no se hicieron esperar

Se trata del músico y compositor Tomas Crusoe, a quien Laura González , ex virreina universal de belleza, presentó oficialmente durante un evento.

La pareja envió un saludo a los lectores de la revista Tv y Novelas, pero un gesto del cantante molestó a quienes vieron el video.



La grabación la arrancó González y mientras hablaba su novio masticaba chicle, acto por el que lo tacharon de maleducado.

Además, por su look “desaliñado” algunos insinuaron que no tenía nada qué ver con la ex Señorita Colombia.

Otras mujeres, por el contrario, se sintieron atraídas por él, asegurando que “tiene estilo y es muy sexy”.

