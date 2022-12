¿Luisa Fernanda W está celosa? Esto dijo por NUEVO vídeo de LEGARDA

‘Modo Avión’ es el nuevo vídeo del cantante Legarda, quien sostiene una relación con Luisa Fernanda W. Justamente fue ella quien grabó su propia reacción ante este trabajo musical. Parece que los celos le ganaron.

“No me gusta para nada que la modelo se le recueste a mi novio en el pecho”, “¿por qué le agarra la mano?”, “¿y la ropa de la modelo?”, fueron tan solo algunos de los comentarios de la youtuber.

Pero la mejor parte fue cuando La W se percató de esta frase:

“Hoy estoy contigo y mañana con otra, pero eso no importa, los dos vivimos la vida loca”.

No pasaron ni dos segundos cuando la youtuber decidió llamar a su novio para preguntarle si se refería a ella. Como era de esperarse, Legarda dijo que la letra correspondía a otro momento de su vida y que ahora tenía otras ideas.

¿Pero Luisa Fernanda estaba bromeando o lo decía en serio? Todo el tiempo cruzó la delgada línea y cuando por fin terminó el vídeo, remató con la siguiente seguidilla de frases:

“Me encantó el vídeo. Es muy bonito, la modelo es hermosa. Me encanta la dirección. El hecho de que Legarda y yo seamos novios no significa que deba ser yo la modelo de todos sus vídeos. Somos profesionales en lo que hacemos, pero: ¡Aprovecharon que yo no estaba para darle un pico a mi novio!”.

¿Era para tanto?