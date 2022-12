¿Martina la Peligrosa está EMBARAZADA? La foto despertó sospechas

Martina la Peligrosa tiene acostumbrados a sus fans a una gran actividad en redes sociales, las fotos, los bailes y las ‘travesuras’ hacen parte del día a día de la artista. Todo lo comparte en su perfil, pero esta vez… su post generó polémica.

“Guardé esta foto para un día como hoy. Es una fecha especial para mí, para mi corazón. Lo estaba esperando, pero primero tenía que entender, aprender y decidir. Guardé esta foto para un día como hoy porque sabía que iba a llegar. Gracias vida”, escribió la artista.

Tanta nostalgia y emotividad fue interpretada por sus algunos de sus fans como una ‘señal’ de embarazo y/o matrimonio. La postal ‘rompió record’ y suma más de 23 mil likes y cerca de 200 comentarios.

Su pareja, Diego Jaimes, solo puso un corazón en el mensaje de la artista, hecho que se sumó a la polémica. Sin embargo, la propia artista desmentiría la información.

"Yo sé que a mucha gente un matrimonio le da mucha felicidad, yo sé que un hijo a mucha gente le da mucha felicidad, pero no siempre la felicidad tiene que ver con un embarazo o un matrimonio. No estoy embarazada, no me voy a casar, dejen el chisme", dijo la artista en un video.

