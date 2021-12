"Me voy a morir el día que Dios quiera": Vicente Fernández y su primera entrevista en Colombia

Usuarios en redes sociales revivieron la primera visita de Vicente Fernández a Colombia en el año de 1979, en donde además de presentar sus más grandes éxitos musicales, ofreció una entrevista inédita en la que reveló aspectos importantes de su vida musical y personal.

De acuerdo con las palabras del 'Charro de Huentitán', confesó que nunca llegó a imaginar que tenía tantos fanáticos colombianos que lo apreciaban "Yo sabía que me querían, pero no sabía que me querían a tal grado".

Además, se refirió del miedo que tenían sus allegados al saber que 'Chente' visitaría territorio colombiano, esto debido a los fuertes y constantes temblores que se presentaban en esa época, y que podían poner en riesgo su vida.

"Mucha gente me decía, '¿Vas a ir a Colombia con los temblores?'. Bueno, pues tiembla en todas partes. Yo me voy a morir el día que Dios quiera. Si me tengo que morir en Colombia, pues ni modo", dijo 'Chente' para 'Show del Recuerdo', conducido por Jorge Barón.

Agregando que "Lo mismo puede pasar en México o cualquier parte"; y, llegó a llamar la atención de internautas, a día de hoy, con la siguiente declaración: "Hasta de una caída uno se puede morir, así que yo creo mucho en el destino y en 'allá arriba' donde se dice la última palabra", añadió.

Lamentablemente, una caída montando caballo en su rancho 'Los Tres Potrillos' le quitó la vida a Fernández, quien luchó por cerca de cinco meses internado en un hospital de Guadalajara, México, para superar aquel infortunio que vivió el pasado 6 de agosto del presente año.

Por último, en aquella entrevista, el 'Charro de Huentitán' detalló que grababa entre 15 y 20 canciones diarias, ya que las personas que administraban y dirigían su carrera musical, mostraban preocupación en caso de que el artista falleciera en otro país ajeno al suyo, razón por la que pedían lo anterior.