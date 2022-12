¿Mejor que popular? Jessi Uribe se animó a cantar VALLENATO

Jessi Uribe se convirtió en una de los artistas de música popular favorito de muchos. No hay lugar donde los temas del santandereano no suenen o no canten a grito herido.

Pero, ¿sería igual de bueno en otro género?

El artista probó con el vallenato y publicó un video cantando “Dime que me quieres” de La Combinación Vallenata.

El clip fue compartido por la cuenta de Instagram “La cuna vallenata”.

En los comentarios respondieron la pregunta anterior. Todos quedaron ‘matados’ con la interpretación de Jessi, incluso le pidieron sacara un disco probando con este y otros géneros.

