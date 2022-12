Mike Bahía fue provocado por Greeicy Rendón al usar hilo en pleno concierto; le tocó la cola

Greeicy Rendón y Mike Bahía son sin lugar a dudas una de las parejas más queridas que hay en la farándula nacional y quienes se han ganado su espacio en el corazón de millones de fanáticos en todo el mundo gracias a su forma de ser y mostrarse tal cual son por medio de las redes sociales y en cada uno de sus conciertos.

Los cantantes viven un presente espectacular ya que su relación va viento en 'popa', se encuentran en los preparativos de su boda y además tiene un hijo que llenó el hogar de amor. Todo esto ellos lo transmiten en sus shows, como el último que brindaron en Quito, Ecuador, en el que pusieron a vibrar a sus fans con canciones como 'Amantes', 'Esta noche' y 'Rutina'.

Por medo de las redes sociales se viralizó hace poco un video en el que queda en evidencia la complicidad que tienen, pues en un principio se vio a Greeicy Rendón con un atuendo maravilloso y algo salido de lo común, pues sobre su pantalón descaderado tenía un hilo del mismo material, algo que sin lugar a dudas llamó la atención y se robó las miradas de más de uno.

Este detalle no pasó desapercibido para su pareja, Mike Bahía, pues en un momento del concierto aprovechó que estaba detrás de su novia y muy sutilmente y con amor le tocó la cola, momento que quedó grabado en el celular de uno de los asistentes.

Por otro lado, recordemos que hace poco la caleña derritió a sus seguidores al compartir un video mostrando cómo le enseña el tema de la paciencia a su hijo.

En un video Greeicy dijo: "En ti veo reflejado algo que yo no tengo y es que yo no soy paciente, entonces vamos a trabajar la paciencia juntos. Yo ya sé que tú te quieres acostar, pero hay un protocolo. Hay que poner la pijama porque o si no nos da frío, hay que lavar esa cola... Todo tiene su proceso, nada llega porque ya, ya, no".

Luego, la cantante aseguró que a ella le tocó aprender la paciencia en edad adulta y le parece muy lindo que su hijo desde pequeño pueda aprender sobre el tema: "Yo no lo tenía y me tocó aprenderlo ya grande, entonces es chévere que usted desde ya empiece a aprenderlo".

