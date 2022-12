Músicos de Jhonny Rivera se accidentaron en La Línea; el carro quedó destruido

Jhonny Rivera es uno de los cantantes de música popular más queridos en Colombia y quien suele ser bastante activo por medio de sus redes sociales en las que suele mostrar aspectos de su vida personal y de su trabajo como artista.

Por ese motivo hace poco decidió contar por medio de sus redes oficiales que su equipo de trabajo sufrió un aparatoso accidente cuando se movilizaban a Yopal, Casanare, para brindar un concierto.

Publicidad

El mismo Jhonny contó que sus músicos debieron viajar por tierra desde la ciudad de Pereira hasta Yopal. Los trabajadores armaron una caravana de tres camionetas pero cuando iban pasando por el sector conocido como La Línea, uno de los carros se estrelló y quedo totalmente destruido en la parte delantera.

Asimismo, el intérprete de 'Nuestro amor no puede ser' reveló que por fortuna sus músicos no resultaron heridos.

"Venga les cuento una cosa no tan buena. Para nosotros poder cumplir con el compromiso acá en Yopal y poderles cantarles a los jóvenes del Deportivo Pereira, como no había vuelos por la final, me tocó mandar a los muchachos por tierra en camionetas", comenzó diciendo Jhonny Rivera.

En el relato del cantante también contó que luego de algunas horas pudieron solucionar el problema y conseguir otro vehículo, lo que le facilitó a sus músicos llegar hasta Yopal, Casanare y allí poder presentarse ante su público.

Publicidad

"La solución fue mandar mi camioneta particular para que fuera a recogerlos. Además, Ciro Quiñones nos alquiló el bus que yo le había vendido. Así que vamos a estar moviéndonos en el bus", finalizó contando Jhonny Rivera.

Camioneta de los músicos de Jhonny Rivera /Foto: Instagram Jhonny Rivera

Por otro lado, muestra de la humildad y sencillez que tiene el artista, hace poco se viralizó un video en las redes sociales en el que se le ve disfrutar de un concierto en tarima junto a algunas mujeres que estaban trabajando cerca y a quienes invitó a subirse y vivir un momento inolvidable.

Publicidad

En la filmación hay una voz en off que dice: "Mientras yo cantaba en San Gil, ellas estaban barriendo las calles. Las invité a bailar conmigo".

Allí se puede ver a un grupo de mujeres uniformadas con unas chaquetas naranjas y con sus escobas y recogedores en mano disfrutando del concierto del cantante de música popular mientras él seguía cantando, abrazándolas y sacándose fotos con cada una.

Cómo hacer un estadio con comida