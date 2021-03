Natalia Lafourcade, Bad Bunny y Fito Páez, entre los latinos que se llevaron el Grammy 2021

Natalia Lafourcade y Fito Páez son algunos de los artistas latinos ganadores en la 63 edición de los Grammy, que se está celebrando hoy con una gala en gran medida virtual y adaptada a las restricciones de la pandemia.

De esta forma, Páez se llevó hoy en la gala previa el premio al mejor disco latino de rock o alternativo por "La conquista del espacio".

"Estoy tan nervioso... Bueno, no sé qué decir. Les queremos, les queremos", indicó el argentino en una videollamada para agradecer el galardón.

Por su parte, Lafourcade se hizo con el reconocimiento al mejor disco de regional mexicano (incluye música tejana) por "Un canto por México, Vol. 1".

Además, Grupo Niche consiguió el gramófono dorado al mejor disco tropical por "40".

"Damos gracias a Dios por este maravilloso reconocimiento", dijeron los integrantes de Grupo Niche, que dedicaron el premio a su fundador ya fallecido Jairo Varela y a su país Colombia.

Bad Bunny ganó hoy el primer Grammy de su trayectoria gracias al disco "YHLQMDLG", que se llevó el galardón al mejor álbum latino de pop o urbano en una gala muy singular y adaptada a las restricciones del coronavirus.

"Estoy feliz, estoy muy feliz, estoy muy orgulloso", dijo el reguetonero en su discurso, primero en inglés. "Quiero dar las gracias a cada persona en el mundo que escucha mi música mi carrera y mis ideas", añadió antes de pasar al español. Es muy especial poder lograr los sueños simplemente haciendo lo que amo. Que me den un premio por hacer lo que amo es como: 'Ok, dámelo'", bromeó.

La estrella puertorriqueña se impuso en esta categoría a "Pausa" de Ricky Martin, "Por primera vez" de Camilo, "Mesa para dos" de Kany Garcia, y "3:33" de Debi Nova.

Bad Bunny también estaba hoy nominado junto al colombiano J Balvin y Dua Lipa a la mejor actuación de un dúo o grupo por "Un día (One Day)".

Pero ese Grammy fue a parar a Lady Gaga y Ariana Grande por "Rain on Me".

Además de su premio, Bad Bunny fue hoy protagonista en los Grammy ya que actuó en directo junto a su compatriota Jhay Cortez interpretando la canción "Dákiti".

Debido a la gran cantidad de categorías que reconocen cada año los Grammy, la Academia de la Grabación de EE.UU. divide su ceremonia en dos partes: una gala previa, que no se televisa y donde se entregan por la mañana la mayoría de galardones; y la gran ceremonia, que tiene lugar en la tarde y que anuncia los premios más populares ya como parte de un enorme espectáculo en la pequeña pantalla.

En el apartado de mejor disco de jazz latino el vencedor fue el mexicano Arturo O'Farrill junto a The Afro Latin Jazz Orchestra por el álbum "Four Questions".

En su discurso de agradecimiento, O'Farrill subrayó la labor de todos los trabajadores de emergencias que han estado en primera línea para frenar el avance del coronavirus.

Fuera de las categorías puramente latinas de los Grammy, también hubo otros ganadores hispanos como el venezolano Gustavo Dudamel, que recibió el premio a la mejor actuación orquestal por "Ives: Complete Symphonies" al frente de la Filarmónica de Los Ángeles.

El pianista panameño Danilo Pérez, junto a Kurt Elling, obtuvo el Grammy a mejor al mejor disco de jazz vocal por "Secrets are the Best Stories".

Y otro triunfador latino fue el haitiano Kaytranada, que hizo doblete: mejor disco de música electrónica o dance por "Bubba" y mejor grabación dance por "10 %" junto a la artista de origen colombiano Kali Uchis.

Al margen de los latinos, la gala previa de los Grammy dejó algunas curiosidades como el premio para la legendaria Dolly Parton (mejor actuación o canción cristiana contemporánea por "There was Jesus" junto a Zach Williams); los dos reconocimientos póstumos para la figura del jazz Chick Corea; o el galardón de mejor álbum de música cristiana contemporánea para Kanye West por "Jesus is King".

En la ceremonia previa se dieron también algunas anécdotas típicas de las galas virtuales como cuando The Strokes no se enteraron, por problemas y cortes en la videollamada, de que habían triunfado en el apartado de mejor disco de rock por "The New Abnormal".

"¿Hemos ganado?", preguntaron perplejos antes de abrir varias cervezas y celebrar su distinción.

Los Grammy están celebrando hoy su 63 edición con una gala muy peculiar y sin todos los artistas unidos en un mismo recinto por culpa de la pandemia.

A las 17 horas de Los Ángeles, la ciudad en la que tradicionalmente se celebran los Grammy, la Academia comenzará su gran ceremonia, que este año contará con Trevor Noah como presentador.

Beyoncé y Taylor Swift, posiblemente las dos estrellas más importantes del pop mundial, llegan como favoritas para estos premios. Beyoncé logró nueve nominaciones frente a las seis de Taylor Swift, las mismas nominaciones que tienen Dua Lipa y Roddy Rich.