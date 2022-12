“No me gusta que estén acá”: Justin Bieber echó a fans que lo esperaban en la puerta de su casa

No es la primera vez que el artista, Justin Bieber se enfrenta a sus fans, está vez se mostró muy enojado tras llegar a su casa y encontrar varios fans que le esperaban para pedirle fotografías y abrazos.

En el video que se volvió viral Justin Bieber se puede ver al artista encarando a una de sus fans. “Hola Justin, ¿puedes abrazarme, por favor?”, fue lo que le dijo la desesperada fan, a lo que el intérprete de 'Sorry' respondió: “Te he oído, te he oído. Este es mi hogar, ¿sabes a lo que me refiero? Aquí es donde vivo y no aprecio que estén aquí. Pueden estar donde quieran, pero esta es mi casa. Ya sabes, al final de la noche cuando llegas a casa y quieres relajarte, este es mi sitio para hacer eso”.

Pese a que la fan asentía con la cabeza a la reclamación de Bieber, se quedó sin el abrazo y sin la fotografía, pues inmediatamente el cantante ingresó junto con sus escoltas a su casa, dejando atónitos a todos.

El video que se volvió viral inmediatamente ha tenido diferentes reacciones, pues muchos están de acuerdo con el artista, y otros aseguran que su respuesta no fue la adecuada.

"Tiene razón, hay límites y la casa se respeta", "wow, ha madurado mucho", "cuando no era nadie mendigaba aplausos", fueron algunos de los comentarios de los internautas.