“No puede ser ella”, Marbelle pone a DUDAR a sus fans con esta foto de su niñez

Marbelle publicó un TBT (jueves de volver al pasado) en Instagram que ha despertado duda entre sus seguidores, pues la niña que sale en la foto “no se parece nada a ella”. Desde la niñez las personas conservan algunos rasgos hasta su adultez, pero este no parece ser el caso.

“¿Reconocen esos ojitos?”, preguntó la cantante junto a la foto de una pequeña disfrazada de gitana. Para algunos sí es ‘La reina de la tecnocarrilera’, pero otros no encuentran el parecido.

“No puede ser ella”, “Marbelle ha cambiado mucho”, “No la reconozco si no me dicen quién es”, “Irreconocible”, “esa niña tan linda no puede ser Marbelle”, fueron algunos de los comentarios que llegaron.

Quizá sean por las varias cirugías por las que ha pasado que sea tan difícil reconocerla en esa foto. Solo sus más fieles seguidores supieron de inmediato que se trataba de ella.

¿La reconoces?

