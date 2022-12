Paola Jara la ‘rompió’ IMITANDO a Thalía con su “¿Están ahí mis vidas, me oyen?”

Hace unos meses Thalía se volvió sensación en redes sociales por unos videos que publicó en sus historias de Instagram.

En los clips salía la artista mexicana usando un traje rosado de flecos e interactuando con sus seguidores con una frase que se viralizó.

“¿Están ahí mis vidas, me oyen, me escuchan, me sienten?”, dijo la cantante.

Con motivo de su participación en la Feria de Cali 2018, Paola Jara publicó una grabación invitando a sus fans para acompañarla.

Lo que llamó la atención fue que la intérprete de “Pobre perro” tenía puesto un vestido muy similar al de Thalía, detalle que aprovechó para hacer su versión sobre el tema que sacudió las redes.

¿Se parecen?