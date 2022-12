¿Pasó algo entre Jhon Alex Castaño y Paola Jara? El artista contó la VERDAD

El cantante Jhon Alex Castaño concedió una entrevista al programa La Red para hablar de su vida sentimental.

Allí decidió sincerarse sobre el tema de su matrimonio y confesó que se acabó porque apareció un hijo que intentó ocultarle a su esposa. También aclaró que su nueva relación amorosa comenzó cuando todo en su matrimonio había acabado.

Publicidad

Asimismo, se refirió al supuesto romance que le adjudicaron con su colega Paola Jara con quien lo vieron posando muy cariñosamente.

Sin embargo, Jhon Alex afirmó que solo hay una gran amistad entre ellos.

"En la gira que teníamos en Pereira me prendí y me dio el amor por Paola ese día, la jodí y todo, pero de ahí no pasó. A Paola se la llevaron para donde se la iban a llevar y yo segú mi rumba ese día. Obviamente eso me trajo regañosen vainas que en este momento no he podido calmar, pero con Paola no hay nada más que una amistad linda. Yo soy el negrito para ella y ella para mí es la negrita. La quiero mucho, la admiro mucho, está muy hermosa y todo, pero Paola es de otro lado y yo de otro también", dijo Jhon Alex Castaño.

Te puede interesar: Video: Pillan a Paola Jara y Jhon Alex Castaño muy JUNTICOS

Vea la entrevista en el siguiente video

Publicidad