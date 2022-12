¡Qué impresión! María C. Rodríguez mostró cómo se MUEVEN sus gemelos en la barriga

Desde que María Clara Rodríguez se convirtió en mamá por primera vez dedicó sus redes sociales a compartir con sus seguidores sus experiencias y a dar consejos para las futuras madres.

Al enterarse que iba a tener gemelos en su segundo embarazo su actividad en la web aumentó, pues, según ella, los síntomas son muy distintos.

Con el fin de responder a la insistente pregunta de algunos de sus seguidores de qué se siente tener dos bebés en la barriga, María C. publicó un video en Instagram en el que se ve cómo Lorenzo y Luciano se mueven.

En el clip solo sale la panza de la modelo y cómo esta se mueve por las patadas de sus pequeños.

“Una de las preguntas que más me hacen es: ¿qué se siente tener DOOOOS bebés dentro? Se ¿mueven más? ¿Patean más? RESPUESTA: Siiiii y se siente in-cre-i-ble Yo creía que #Matilde había sido activa en la panza, pero noooo jaja nooo..esto SÍ es actividad DOBLE y no sólo en la noche, ¡TODO el día! Ya identifico cuál es el que se mueve en determinado momento y qué los activa, ¿así cómo no derretirme de amooooooooor? ¿Con esta rumba de viernes pa’ qué más?”, expresó Rodríguez.