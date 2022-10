Raphy Pina desmintió desde la cárcel fuertes declaraciones de Don Omar contra Daddy Yankee

Hace unas semanas el cantante de reguetón William Omar Landrón, más conocido en la industria musical como 'Don Omar' dio una controvertida entrevista en la que lanzó fuertes declaraciones en contra de Daddy Yankee.

“Voy a vivir orgulloso por el resto de mis días por dejarle saber a la gente quién eres de verdad. Estoy contento con lo que le está pasando a Ramón ¿Por qué? Antes de ser artista, Ramon estaba ahí. Que no pudimos trabajar, que se quisieron limpiar el culo conmigo… si, pero les dije: ‘va a llegar el día en que ustedes van a tener que escuchar mi parte’, y los invito a que si lo que les digo no es verdad, saquen las evidencias”.

Y efectivamente así fue, ante el discurso varias personas pertenecientes a la industria reaccionaron y uno de ellos fue el reconocido productor musical y manager, Raphy Pina, dueño de la firma 'Phyna Records', quien desde la prisión en la que se encuentra, por porte ilegal de armas, se encargó de desmentir el discurso de Don Omar con un video en el que mostró algunas pruebas, como lo son las clausulas del contrato.

"De todas tus acusaciones la única que doy por aceptada es la de ‘bocón’. Y como dices que me conoces, pero no más de lo que yo te conozco a ti, sabía que, como es tu modus operandi dentro de tu mente, ibas a esperar el momento ‘perfecto’, para con malas intenciones distraer el rotundo y digno éxito que le rodea a Daddy Yankee en su retiro; y que como su ‘complice’ se encuentra bajo las rejas, no podía hablar o defenderse de las acusaciones fantasiosas que acabas de distribuir”.

Por si fuera poco, el hombre le agradeció a 'Don' porque gracias a la enemistad que se tejió entre él y Daddy Yankee, actualmente trabaja con uno de los artistas más grandes del reguetón, haciendo referencia a Daddy Yankee.

“Por último y no menos importante, te agradezco públicamente, el que gracias a ti y tus acciones estoy trabajando desde el 2016 con el mejor de todos los tiempos y, desde la lejanía, disfrutando de su retiro digno, el cual lo concluirá en la Tierra, en la cual vive y lo vio crecer: Puerto Rico, donde él se convirtió, no en un ‘Rey’, sino en una leyenda. Además, el dinero que no pudimos generar en ‘Kingdom’, lo multiplicamos por cien en ‘Legendaddy’ ¡Gracias por eso William!”. puntualizó luego de haber contado su versión de los hechos a través de un video de 32 minutos.

