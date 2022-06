Ryan Castro se despachó contra un artista en concierto en Montería

Este fin de semana se llevó a cabo en Montería un concierto en el que el artista principal era el joven cantante de música regional mexicana Christian Nodal, quien estuvo acompañado de la que sería su nueva pareja, la cantante argentina Cazzu. En el transcurso de su presentación, Nodal se refirió a varios temas, entre ellos, su inasistencia al concierto en Medellín el cual causó en su momento mucho revuelo.

El mexicano también habló acerca de su pleito con el cantante de reguetón J Balvin, y se refirió a las personas que lo critican y lo señalan por su apariencia. Sin embargo, esto no fue lo que más llamó la atención de todos los presentes en el recinto. Antes de Nodal, se presentó el reguetonero Ryan Castro quien durante su intervención arremetió fuertemente contra un artista.

Aunque si bien, el cantante quien se ha convertido en uno de los más escuchados del momento, no dijo nombres propios, con toda la descripción que hizo, muchos de los asistentes concluyeron que se estaba refiriendo a Nodal.

“Hay un artista que vino aquí a cantar, que es de México. Y ese mari… nos criticó. Habló mal de nosotros, de mi ciudad, de mi país. Ayer tuve un evento también con él y habló súper mal de mí. Supuestamente es el artista principal de acá, supuestamente”, dijo Castro.

Paso siguiente agregó: “Y no nos quería ni dejar cantar, no nos quería ni dejar poner las pantallas, no nos quería dejar poner el sonido. Pero el artista principal de acá es el artista de Colombia, que soy yo”, puntualizó.

Respecto a las declaraciones del artista, muchos usuarios en redes sociales también aseguran que se refería a Nodal, Sin embargo el artista mexicano no se ha pronunciado dejando la duda sobre si en realidad Ryan Castro se refería a él o a otro.