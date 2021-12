'Dos Oruguitas, canción interpretada por Sebastián Yatra entró en la recta final de la pelea por el Óscar a la mejor canción original, junto a artistas como Beyoncé, Ariana Grande y Jay-Z, de acuerdo con la lista de finalistas revelada este martes por la Academia.

La balada 'Dos Oruguitas' (escrita por Lin-Manuel Miranda) de la banda sonora de la película animada ' Encanto ' está entre los 15 competidores, al igual que 'Be Alive' de la superestrella del pop Beyoncé, escrita para el filme 'King Richard', y 'Guns Go Bang', de su esposo, Jay-Z, que musicaliza el western 'The Harder They Fall'.

Ariana Grande aparece en la sátira 'Don't Look Up', en la que su personaje -una estrella del pop- canta el hit 'Just Look Up' para implorar a la gente que tome en serio la amenaza de un cometa que se aproxima a la Tierra. Por otro lado, la canción de Billie Eilish para 'No Time To Die' también entró en la selección.

Además de los contendores para canción original, la Academia también divulgó la lista de los quince finalistas (elegidos entre 92 candidatos) para mejor película internacional , largometrajes, cortometrajes, entre otros.

La lista de finalistas será reducida a cinco el próximo 8 de febrero, días antes de la ceremonia de los premios Óscar que se celebrará el domingo 27 de marzo de 2022.