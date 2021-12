Jarlan Barrera, jugador de Atlético Nacional, es centro de polémica en redes sociales tras las fuertes acusaciones por parte de su esposa Ana María quien señala al jugador de no permitirle el ingreso al edificio en el que reside, asegurando que la dejó en la calle junto con su hijo.

Por medio de historias en Instagram en la noche de este miércoles, la expareja del samario expuso la situación que lo compromete seriamente. Por otro lado, cabe recordar que Jarlan y Ana María no han adelantado los papeles del divorcio, por ende, aún están casados.

De esta manera, la mujer indicó que "llego de la calle y no me permiten entrar. No puedo subir. (Jarlan, dueño del edificio) pasó una carta notariada. Eso no se hace. Yo acá vivo con mi hijo y esta es mi casa hace mucho tiempo", dijo entre lágrimas la barranquillera, quien habita el apartamento desde hace más de 3 años.

Además, en su relato, Ana María manifestó las razones por las que el deportista incurrió en esta decisión, expresando que los problemas que tienen son de ya varios meses atrás y que han impedido la sana convivencia.

"Lo hace porque no le dejo ver al niño. No me quiere responder como debe hacerlo. Hace más de seis meses que creí haber llegado a un acuerdo, pero eso le valió madre porque él es Jarlan Barrera y, si no quiere, no le pasa un peso al niño. He querido callar muchas cosas, pero ya no. Me mamé", reveló la esposa del centrocampista.

Por su parte, el ex Junior de Barranquilla, además de poner su perfil de Instagram privado para evitar comentarios mal intencionados, no se ha pronunciado al respecto a la hora de dar su versión de los hechos.