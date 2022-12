Sebastian Yepes se ENTERÓ en VIVO de una noticia sobre Tuti Vargas, mira su reacción

Sebastián Yepes estuvo en La Kalle y demostró que su versatilidad musical no tiene límites. El artista aprovechó para ponerse la ‘pinta de charro’ y adaptar algunas de sus canciones.

Sin embargo, uno de las preguntas de los usuarios, su relación con Tuti Vargas. Laura Muñoz increpó al cantante sobre su ex, los videos que hace y la canción que se describe como un ‘vainazo’ para la instagramer.

Publicidad

Te puede interesar: ¿Tuti Vargas se OPERÓ para quitarse dos costillas?

Vargas publicó un video en su canal oficial donde respondía a diversas preguntas, entre ellas si volvería o no con el cantante.

“No he visto el video, ¿pero dice eso dijo eso? cuéntame porque no he querido ver el video”, dijo Yepes durante el Facebook live de La Kalle.

Luego de recibir todo el contexto expresó su admiración y aprecio por Daniela (nombre de Tuti Vargas): Claramente hay muchas cosas de su comunicación con las que no comulgo, pero también respeto. Así como a ella le cayó como un baldado de agua fría ‘Dos problemas’, refiriéndose a su nueva canción.

Publicidad

Les dejamos el video de la youtuber y saque sus propias conclusiones.