SIN CAMISETA: así posó Alejandro Sanz y enloqueció a sus fanáticas

Las vacaciones que tuvo el exitoso cantante Alejandro Sanz, al parecer lo subieron de peso, por eso tomó la decisión de someterse a una rigurosa dieta détox para bajar en poco tiempo.

"Detox de 21 días... día 1 (tengo hambre), día 2 (me muero de hambre), día 3 (no siento las piernas). Mañana os cuento más", anunció a sus fans en su cuenta de Twitter.

El artista había prometido a sus seguidores que les estaría informando sobre su proceso y eso fue lo que hizo. Publicó una fotografía en su cuenta de Instagram sin camiseta, donde mostró su sexi cuerpo.

Además, el intérprete de 'Desde Cuando' expresó en su Twitter que: "Ante la presión de los profesionales de la nutrición, he decidido comerme un sandwich", aseguraba en esa misma plataforma tras recibir un aluvión de mensajes que le criticaban por promover un tipo de dinámicas alimentarias poco saludables. "Vamos... un poquito de humor. No hago dietas sin supervisión profesional y sí siento las piernas". "Pdta: este tuit lo puso mi nutriólogo, mi abogado, mi asesor de imagen y un notario".

Hasta ahora la dieta parece que le está dando resultado al cantante, pues con esta imagen demostró que no tiene que envidiarle a nadie el físico. Los comentarios no se hicieron esperar y ya tiene alrededor 6.100 y más de 124.900 me gusta.

