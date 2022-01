Video: J Balvin sorprende a niño criticado por usar tenis “piratas” del artista

J Balvin sorprendió no solo a usuarios de TikTok, sino a un niño en especial que compartió un video en el que asegura sufrir burlas por usar los tenis no originales que sacó en exclusiva el artista con Nike.

“No me importa que mis tenis sean piratas. A mí me gustan mucho, porque fue un regalo de Navidad de mi mamá, entonces no me van a lastimar”, dijo el niño, identificado en TikTok como @xxxbrunocion.

En reacción al video, J Balvin respondió con un gran gesto: “Te voy a llevar los tenis... Más personas como tú. Gracias por ser tan agradecido con tu familia y los que te aman”, agregó, mientras escuchaba al pequeño.

“Ya te ven a llegar tus Air Jordan Air Balvin. Celebro las personas como tú, agradecidas”, escribió el cantante paisa en la descripción del video.

En pocos minutos el video se volvió viral y logró conmover a miles de personas que no dudaron en felicitar al reguetonero por su gesto; varios internautas también aprovecharon para enviar saludos de admiración para el pequeño.

"Grande J Balvin", "siempre humilde", "grande Jose", "gracias por lo que haces", "aunque no me guste tu música, me caes bien", "gran calidad de persona", son algunos de los comentarios en el duo de TikTok. Vea el video a continuación: