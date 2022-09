VIDEO: La sorpresiva reacción de Rosalía tras probar un pandebono en Bogotá

La noche del pasado 31 de agosto la española Rosalía se presentó con su ‘Motomami World Tour’ en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá haciendo vibrar los corazones de cientos de asistentes.

El público ama tanto a la cantante que varias personas le hicieron llegar algunos detalles hasta el escenario como una camiseta con el nombre de Shakira, momento que aprovechó Rosalía para elogiar a la barranquillera diciendo que la ama desde que era pequeña y que siempre ha sido una referente en su mundo de la música.

Rosalía come pandebono en concierto en el Movistar Arena

Otra situación en la que la española se robó todas las miradas y los aplausos del público presente, fue cuando recibió de manos de una joven fanática una bolsa.

La cantante no dudó un segundo en abrir el paquete y ver qué había dentro. En un video viral se puede escuchar a la española decir: "Espérate. Esto es como una muñeca rusa, sale uno dentro de otro, de otro, espérate! Wow, amiga, me comía la bolsa entera si no fuera porque tengo que seguir cantando…".

Lo que Rosalía había recibido fue un paquete lleno de pandebonos, un alimento típico de Colombia y característico de la región del Valle del Cauca y que sin lugar a dudas por su reacción le encantó

La filmación de este momento se viralizó rápidamente en diferentes redes sociales y varios internautas han aplaudido la humildad de la española con el público colombiano.

"Gracias a Dios fue eso, y no empanada de arroz 😣", "Esooo es ser cantante ❤️", "Rosalía es como una niña en un cuerpo de mujer vale, que linda!!", "Menos mal no fue salchipapa 😂😂", "Menos mal no le llevaron mojarra y se la cobraron.", son algunos de los comentarios de los internautas.

