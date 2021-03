"Yo sé que soy vulgar", Ana del Castillo habló de su salud y se disculpó con Jean Carlos Centeno

La cantante de vallenato Ana del Castillo habló en redes sociales sobre su estado de salud después del episodio que sufrió en tarima tras un ataque de asma. La artista se desplomó en el escenario y tuvo que ser llevada de urgencias a un centro asistencial.

La cantante estuvo en observación varias horas y salió a hablar en redes sociales sobre su salud y del asma que padece desde que era una niña. No obstante, aclaró que es la primera vez que sufre un ataque en medio de un show.

"Estoy bien. Para los que no saben yo soy asmática, esta enfermedad no se cura, pero se mantiene controlada. Desde hace mes y medio vengo con alteraciones respiratorias más frecuentes de lo normal. Tengo un neumólgo muy bueno acá en Valledupar que me está ayudando. Gracias a las personas que se preocupan", dij la artista.

La cantante de vallenato está en su casa recuperándose y está siendo atendida por un equipo de profesionales.

Ana del Castillo habló de su ataque de asma en tarima y se disculpó con Jean Carlos Centeno pic.twitter.com/9nzvoLsvxH — Qué tal esto (@CorreDile) March 16, 2021

Ana del Castillo también aprovechó el momento para referirse a quienes la llaman "periquera" y les pidió mostrar los videos en los que se comprueba dicha afirmación sobre ella.

Además, aprovechó para pedirle disculpas a Jean Carlos Centeno por las palabras de grueso calibre que le gritó durante un concierto. Además, recalcó que lo admira y respeta.

"Él sabe que yo lo amo con todo mi corazón. Me quedé hasta el final de su presentación que para mí él canta espectacular. No fueron las maneras de decirle, yo lo admiro con todo mi corazón. En ese momento yo estaba rascada, mi mensaje no fue de ofensa. De todas maneras les pido disculpas a ustedes. Un beso y gracias por sus mensajes de apoyo", dijo la artista.