Así suena “Olvídame y pega la vuelta” de Pimpinela en VERSIÓN MODERNA

Los mismos intérpretes de la canción original hicieron como una especie de parodia de “Olvídame y pega la vuelta” en la que la letra describe las relaciones amorosas de los jóvenes en la actualidad con la llegada de las redes sociales.

“Hace dos años y un día me bloqueó de WhatsApp, hace dos años y un día me borró de Instagram. Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin ‘stalkear’... Ahora vete, olvida mis selfies, mi Facebook, mi ‘password’, mi clave de Netflix”, son algunas de las estrofas.

Los hermanos Lucía y Joaquín Galán hace unos días estuvieron como invitados en el programa radial argentino ‘Perros de la Calle’ y fueron un ‘hit’ con la modificación de su éxito musical, pues ya han alcanzado las casi 80 mil reproducciones.

Así suena el tema completo: