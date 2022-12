Pipe Bueno y Juan Pablo Navarrete te harán LLORAR con su nueva canción

Dos grandes artistas de la música popular se unen para sacar tremendo éxito musical. Se trata de una canción llamada ‘Tu fama te hará llorar’, escrita por el maestro Jorge Luis Hortua, en la Pipe Bueno tambien aportó y quiso colocarle la pincelada y el toque que lo identifica.

“Es una canción que va a revolucionar la música popular no solamente en Colombia sino en todas partes”, aseguró Juan Pablo Navarrete.

La grabación del video según los artistas es algo diferente, donde quisieron salir del cliché, buscaron contar la historia de una manera muy juvenil.

“Y me pusiste en vergüenza, pero ahora sola te quedas con los que te has acostado, nada, nada pasará. El dolor que me has causado en dos semanas lo pasó, a ti te espera el fracaso tu fama te hará llorar”, dice una parte de la canción que Pipe Bueno había adelantado para La Mandamás.

Así que pilas porque La Kalle estará muy pendiente del lanzamiento de la canción y también del video que promete ser un éxito este 2017.