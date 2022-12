El cantante Julión Álvarez NO descarta hacer un REALITY show

Julio Cesar Álvarez Montelongo, conocido artísticamente como Julión Álvarez o ‘El rey de la taquilla’, afirmó que varios medios mexicanos le han hecho la propuesta de realizar su propio reality show.

Publicidad

“En este momento, planeado no está, pero no digo nunca lo voy a hacer, porque no sabemos, pero todo lo que sea para sumarle a la carrera lo vamos a hacer”, declaró el artista, quien ha enamorado al público con sus canciones románticas.

El rey de la taquilla, ratifica con las letras de sus canciones porque es uno de los artistas de música regional mexicana más escuchados. Mira toda la entrevista en saps.com.mx

Publicidad

No dejes de escuchar su canción ‘Ni lo intentes’ que suena en los 96.9 FM, TDT y www.lakalle.com