Escucha 'Goodbye for now', la primera canción de JUANES en INGLÉS

El cantante colombiano ya había interpretado algunas canciones en las que incluía frases en inglés. Sin embargo, en las últimas horas lanzó ‘Googby for now’, tema que se convierte en la primera de su repertorio cantada en esa lengua.





La canción cuyo título en español es 'Adiós por ahora' hace parte de su nuevo álbum audiovisual ‘Mis Planes Son Amarte’, del cual también se desprenden canciones como ‘Fuego’ y ‘Hermosa ingrata’ presentadas meses atrás.





El tema presentado a través de Youtube, narra el viaje de una especia de astronauta, que interpreta Juanes, a través del tiempo y que aterriza en la actualidad en busca de la diosa indígena que es el amor de su vida.





No deja de ser sorpresa la decisión de lanzar una canción completa en inglés, pues en el pasado, Juanes lideró la campaña “Se habla en español” en la que resaltaba el valor de este idioma y por esta razón no cantaba en inglés.