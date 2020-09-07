La Kalle Juan Pablo Navarrete
Juan Pablo Navarrete
-
Juan Pablo Navarrete destapó la verdad de su relación con Nanis Ochoa; ¿se reconciliaron?
En Cantante de música popular, en una reciente entrevista se refirió a Nani Ochoa y lanzó algunas declaraciones sobre su romance con la actriz; dejó a sus seguidores en shock.
-
Emotivo encuentro: tras varios días de estar en una UCI, Nanis Ochoa por fin conoce a su bebé
La modelo fue a visitarla hasta la incubadora y, entre el llanto y la felicidad, logró verla.
-
Con emotivo mensaje, Nanis Ochoa anunció que ya está en casa al lado de su hija y esposo
La modelo compartió una galería en la que aparece abrazada con su hija mayor, sin embargo la bebé continúa hospitalizada en la UCI.
-
Es oficial, Nanis Ochoa presumió su barriguita y está a la espera de una hermosa niña
La paisa publicó una fotografía con su novio Juan Pablo Navarrete.
-
Pipe Bueno reveló que Nanis Ochoa y Juan Pablo Navarrete serán padres
La pareja no se ha pronunciado al respecto y más de uno quedó sorprendido con la noticia.
-
Pipe Bueno y Juan Pablo Navarrete te harán LLORAR con su nueva canción
Juliana Espinel estuvo en el detrás de cámaras de la grabación del video de la nueva canción de estos artistas.