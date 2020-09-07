Publicidad

Juan Pablo Navarrete

  • Juan Pablo Navarrete habló de Nanis Ochoa en una entrevista; ¿se reconciliaron?
    Nanis Ochoa, actriz y Juan Pablo Navarrete, cantante
    Farándula

    Juan Pablo Navarrete destapó la verdad de su relación con Nanis Ochoa; ¿se reconciliaron?

    En Cantante de música popular, en una reciente entrevista se refirió a Nani Ochoa y lanzó algunas declaraciones sobre su romance con la actriz; dejó a sus seguidores en shock.

  • Nanis Ochoa
    Nanis Ochoa
    Farándula

    Emotivo encuentro: tras varios días de estar en una UCI, Nanis Ochoa por fin conoce a su bebé

    La modelo fue a visitarla hasta la incubadora y, entre el llanto y la felicidad, logró verla.

  • 24939_Nanis Ochoa // FOTO: Instagram
    Es oficial, Nanis Ochoa presumió su barriguita y está a la espera de una hermosa niña
    Farándula

    Con emotivo mensaje, Nanis Ochoa anunció que ya está en casa al lado de su hija y esposo

    La modelo compartió una galería en la que aparece abrazada con su hija mayor, sin embargo la bebé continúa hospitalizada en la UCI.

  • 24939_Nanis Ochoa // FOTO: Instagram
    Es oficial, Nanis Ochoa presumió su barriguita y está a la espera de una hermosa niña
    Farándula

    Es oficial, Nanis Ochoa presumió su barriguita y está a la espera de una hermosa niña

    La paisa publicó una fotografía con su novio Juan Pablo Navarrete.

  • 24332_Pipe Bueno - Juan Pablo Navarrete, Nanis Ochoa // FOTO: Instagram
    Pipe Bueno reveló que Nanis Ochoa y Juan Pablo Navarrete serán padres
    Farándula

    Pipe Bueno reveló que Nanis Ochoa y Juan Pablo Navarrete serán padres

    La pareja no se ha pronunciado al respecto y más de uno quedó sorprendido con la noticia.

  • 3396_La Kalle Detrás de cámaras de nuevo video de Pipe Bueno y Juan Pablo Navarrete - Foto - La Kalle
    La Kalle Detrás de cámaras de nuevo video de Pipe Bueno y Juan Pablo Navarrete - Foto - La Kalle
    Noticias

    Pipe Bueno y Juan Pablo Navarrete te harán LLORAR con su nueva canción

    Juliana Espinel estuvo en el detrás de cámaras de la grabación del video de la nueva canción de estos artistas.