Atraco masivo en bus del SITP en Bogotá; se llevaron hasta las cédulas

La inseguridad y los casos de hurto parecen aumentar en las principales ciudades del país, donde las bandas delincuenciales siguen ingeniándoselas para crear modalidades de estafas y de formas de operar que han generado temor en la población.

En la capital, además de los problemas que ya había sobre temas de seguridad, se sumó la llegada de la temida banda venezolana 'El tren de Aragua', quienes tienen azotadas localidades como Kennedy, donde han amenazado incluso conjuntos enteros para seguir delinquiendo.

En esta ocasión no se sabe si se trata de una banda organizada, pero fueron varios jóvenes de entre 25 y 30 años quienes se subieron a la ruta H608 del SITP, donde viajaban hacia el sur de la ciudad varios pasajeros que salían de su trabajo el pasado sábado 17 de junio.

De acuerdo a las versiones de las víctimas, sobre las 9:50 p.m., cuando transitaban por el Sena de la carrera 30, cerca al Centro Comercial Centro Mayor, los delincuentes, quienes se habían subido pagando su pasaje normal, obligaron al conductor a detenerse y con armas de fuego intimidaron y robaron a los pasajeros, llevándose maletas y celulares.

Publicidad

Según una de las víctimas: “Después se bajaron, pero el bus no arrancaba, el conductor se quedó ahí, no hizo nada y yo me bajaba en el barrio inglés. El conductor nunca llamó a la central mientras yo me bajé. Se nota que siempre hacen eso a esas horas de la noche, se notaba la práctica y demás”.

Al parecer las autoridades no se han pronunciado al respecto y los pasajeros que fueron hurtados están imponiendo las respectivas denuncias para que la Policía investigue e intente dar con el paradero de los ladrones, quienes, sin importarles, se llevaron consigo los documentos personales de las víctimas.

Te puede interesar: Quién es más sexy Coco Chanel o Sharon Shannel