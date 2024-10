Brayan Campo se acostó a ver películas después de apagar la vida de Sofía Delgado: esposa

El caso de Sofía Delgado, una niña de 12 años cuyo lamentable final conmocionó a toda Colombia, continúa causando profunda consternación. Con el paso de los días, nuevos detalles desgarradores emergen acerca de lo ocurrido, como el informe forense que sugiere que la menor habría agonizado durante tres días antes de fallecer, provocando una ola de indignación.

Según el informe, Sofía fue vista por última vez cuando salió a comprar shampoo para su mascota, tras lo cual desapareció. La investigación avanza y se descubren más aspectos perturbadores del caso.

Evelyn Rodas rompió el silencio y dio su versión de lo que pasó con Sofía Delgado

Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo, confesó en una entrevista compartida ampliamente en Facebook que nunca imaginó estar implicada en una situación tan terrible. A pesar de la gravedad de la situación, ella asegura ser inocente, destacando la pesadilla que ha vivido desde que se descubrió la verdad.

La mujer aseguró que: “Colombia me odia. Ha sido muy difícil lidiar con los ataques constantes. Nunca imaginé que mi vida tomaría este giro tan oscuro”.

Evelyn Rodas, Brayan Campo y Sofía Delgado /Fotos: Redes Sociales

La mujer también compartió que fue capturada en un local comercial en Candelaria, Valle del Cauca, el mismo lugar donde su esposo confesó ser el autor material del hecho. Brayan Campo fue detenido en Florida, un municipio cercano.

Evelyn sostiene que el momento de su arresto fue desconcertante: “No entendía cómo podía estar involucrada en algo así. Decía: ‘Dios mío, esto es injusto, yo no he hecho nada’”.

Brayan Campo se mostraba normal, sin remordimientos

A lo largo de la investigación, Rodas describió a Brayan Campo como una persona aparentemente normal el día de la desaparición de Sofía Delgado. A pesar de lo ocurrido, él no mostró signos de nerviosismo ni remordimiento. Evelyn comentó que ese día, como cualquier otro domingo se acostaron a ver películas: “Todo fue como siempre. Él no mostró nervios ni ansiedad. Parecía el mismo de siempre”.

La relación de Evelyn con Brayan duró dos años, aunque se conocían desde hace ocho. Durante este tiempo, cuenta que nunca notó ningún comportamiento sospechoso con niñas, incluyendo a Sofía. Relata que Brayan Campo incluso se quejaba cuando la menor andaba sin ropa, instándola a vestirse.

Tras días de incertidumbre y con la presión de las autoridades, Brayan Campo finalmente confesó ser el responsable de la muerte de Sofía Delgado. Evelyn recuerda que los investigadores le pidieron que hablara con él para obtener la confesión.

Aunque en un principio él negaba todo, su comportamiento cambió drásticamente al día siguiente, cuando evitó mirarla a los ojos. “Cuando lo confronté, él bajó la mirada y supe que estaba mintiendo”, confesó Evelyn.

Luego de esta revelación, Evelyn se sintió devastada y traicionada, admitiendo que aún siente una profunda rabia hacia su esposo. “Nunca imaginé que fuera capaz de algo así. Cuando vi su actitud, quise golpearlo, pero me contuve”, expresó.