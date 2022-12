"Cuando estaba entubada pensé que no los volvería a ver": Ana del Castillo

Después del accidente Ana del Castillo entró a una dura etapa de recuperación en la que debe tener cuidados médicos y reposo. Sin embargo, sentada en una mecedora en su casa se dirigió a sus fanáticos a través de un video para relatar los duros momentos que vivió.

La joven sufrió graves lesiones como escoriaciones en la cara y contusión pulmonar, y requirió ventilación mecánica.

"Gracias por estar ahí en los momentos tan difíciles. Gracias a todos los que fueron a esa misa a orar por mí. Yo pensé que no los iba avolver a ver", dijo Ana del Castillo.

También se mostró agradecida con el apoyo de la gente y ratificó que valora más la vida.

“Cuando iba en la ambulancia sentí que se me iban mis sueños, yo no quería dejarme entubar, pero me entubaron, y los médicos decían que yo no reaccionaba, así que pensé que no los iba a volver a ver”, expresó refiriéndose a sus seguidores.

Sin embargo, en el video no se refirió a lo ocurrido con Juan Mindiola a quien señalan de haberla maltratado.

