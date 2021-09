Curiosidades, datos e historiales que dejó la jornada 9 de las Eliminatorias Sudamericanas

La triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022 , comenzaron este jueves con el partido que quedó 1 a 1 entre Bolivia vs Colombia en la altura de La Paz y concluyeron con el juego disputado y que ganó Brasil por la mínima diferencia con Chile. Aquí te traemos las curiosidades, datos e historiales que dejó la jornada 9:

BOLIVIA VS COLOMBIA (1 - 1)

-Han disputado 13 partidos por Eliminatorias Conmebol. Colombia domina el historial con 8 victorias, 4 empates y 1 derrota.

-Todos los puntos (7) y goles (11) conseguidos por Bolivia ante los cafeteros en las clasificatorias mundialistas fueron de local. El único éxito fue en las Eliminatorias Mundial FIFA Alemania 2006: 4-0 (Julio César Baldivieso y Joaquín Botero x3), en el Hernando Siles de La Paz (10/09/2003).

-Marcelo Moreno Martins (Bolivia) es el máximo artillero de las Eliminatorias Conmebol Mundial FIFA Qatar 2022 (6 goles).

ECUADOR VS PARAGUAY (2 - 0)

-Han jugado 17 encuentros por Eliminatorias Conmebol. Ecuador nunca ha perdido en condición de local con 7 victorias y 2 empates frente al seleccionado albirrojo.

-Los 8 triunfos de la Selección de Paraguay en el historial frente a Ecuador fueron como anfitrión. Igualaron en 2 de los 3 cruces recientes en Ecuador: 1-1 (Eliminatorias Mundial FIFA Sudáfrica 2010) y 2-2 (Eliminatorias Mundial FIFA Rusia 2018).

-Ángel Romero es el jugador de Paraguay con mayor cantidad de goles (4) y en la edición actual de las Eliminatorias Sudamericanas.

VENEZUELA VS ARGENTINA (1 - 3)

-Cumplieron 16 enfrentamientos en Eliminatorias Conmebol. Argentina lleva la delantera en el historial con 12 victorias, 2 empates y 1 derrota. A pesar de ello, Venezuela ha perdido 2 de los últimos 5 duelos contra el seleccionado Albiceleste (1PG-2PE-2PP).

-Igualaron en los encuentros de Eliminatorias rumbo al Mundial FIFA Rusia 2018: 2-2 en Venezuela, y 1-1 en Argentina.

-La Selección Argentina conserva el invicto (4PG-3PE) en las presentes clasificatorias.

-Lionel Messi, futbolista argentino con más partidos (52) y goles (23) en Eliminatorias.

PERÚ VS URUGUAY (1 - 1)

-Han disputado 19 encuentros en Eliminatorias Conmebol. Uruguay duplica en cuanto a victorias y goles al seleccionado peruano con 10 triunfos, 5 derrotas y 4 empates (29 tantos a favor y 15 en contra).

-Perú se quedó con el último enfrentamiento de cara al Mundial FIFA Rusia 2018: 2-1 (Paolo Guerrero y Édison Flores; Carlos Sánchez), en el estadio Nacional de Lima (28/3/2017).

- La última igualdad fue 0-0 en el camino al Mundial FIFA Alemania 2006, en el estadio Nacional de Lima (7/6/2005). Todas las veces que repartieron puntos lo hicieron sin marcar goles (Eliminatorias Mundial FIFA España 1982, Corea/Japón 2002 y Alemania 2006).

-Luis Suárez (Uruguay), el máximo artillero histórico de las Eliminatorias CONMEBOL (25), registra 4 goles (100% de penal).

-André Carrillo (Perú) es el futbolista de la Bicolor con mayor cantidad de goles (3).

CHILE VS BRASIL (0 - 2)

-Han jugado 13 veces en la historia de las Eliminatorias Conmebol. Brasil suma 9 victorias, 2 empates y 2 derrotas (26 goles a favor y 9 en contra).

-Chile se impuso 2-0 (Eduardo Vargas y Alexis Sánchez) en el último duelo en condición de local contra los brasileños, correspondiente a la jornada inaugural de las Eliminatorias Conmebol para el Mundial de Rusia 2018 en el estadio Nacional de Santiago.

-Brasil continúa como único líder absoluto de las Eliminatorias Conmebol con puntaje perfecto (21 puntos). A su vez, los dirigidos por Tite cuentan con la valla menos vencida (2 tantos recibidos).

-Arturo Vidal (4) y Alexis Sánchez (3) anotaron 7 de los 8 goles de Chile en las presentes eliminatorias.

La próxima jornada de Eliminatorias Sudamericanas es el próximo domingo. El partido que abrirá la fecha será entre Brasil vs Argentina a las 2:00 de la tarde, luego Ecuador vs Chile desde las 4:00 p.m. A las 5:00 p.m. Uruguay vs Bolivia, Colombia vs Paraguay a las 5:00 p.m. y por último y no menos importante, Perú vs Venezuela a las 8:00 de la noche.