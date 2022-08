¡Se vestirá de rojo! Selección Colombia presentó su nueva camiseta

La Selección Colombia presentó el pasado lunes 29 de agosto la que será la nueva camiseta que lucirán los jugadores en los próximos encuentros preparatorios y las Eliminatorias para el Mundial 2026.

La nueva prenda trae bastantes recuerdos, pues una del mismo color usaron los jugadores durante su gran presentación en el Mundial de Brasil 2014.

Las encargadas de lucir por primera vez el uniforme fueron Catalina Usme y Daniela Montoya quienes lo presentaron por medio de un video que se publicó en la plataforma de Twitter.

Catalina Usme y Daniela Montoya con la nueva camiseta de la selección Colombia ✊🏽🇨🇴❤️. pic.twitter.com/7SVQdpv1sw — Víctor Romero (@SoyVictorRomero) August 28, 2022

La camiseta de la Selección Colombia tiene un valor de $200.000 pesos en la página oficial de Adidas, por ese motivo se especula que la nueva prenda esté por un valor similar.

Como era de esperarse, varios internautas opinaron sobre la camiseta, a algunos les gustó y otros piensan que no combinan los colores y no representa la bandera del país: "Que medias tan feas que tiene que ver con la bandera inmunda era mejor azul oscuro o blanca las medias", "Pues si son observadores, los uniformes Away (visitante) de muchas Selecciones no tienen nada que ver con la bandera de su respectivo País. Ej: México, Argentina, Alemania,España, etc", "El azul de la bandera por ese azul cielo por favor, que descuadre eso no se siente que federación tan equivocada", y muchos más.

Por otro lado, recordemos que la Selección próximamente se enfrentará a México y Guatemala en la previa del Mundial. Los encuentros se llevarán a cabo en el mes de septiembre y serán los primeros del nuevo director técnico, estamos hablando del argentino Néstor Lorenzo.

