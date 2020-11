Destruida: Así quedó la casa de la reportera de Noticias Caracol en San Andrés tras el huracán Iota

Fue la corresponsal de Noticias Caracol en San Andrés, Vilma Jay, quien compartió en una edición del informativo este 18 de noviembre, que la casa donde vive junto a su familia, quedó prácticamente destruida tras el paso del huracán Iota que además destruyó cientos de hogares más.

En su cuenta de Instagram, la periodista compartió varias imágenes que evidencian el estado de destrucción parcial de la vivienda de su familia, narrando los estragos que este devastador desastre dejó en la isla no solamente para ella sino para muchos habitantes.

“Cientos de familias han resultado afectadas aquí en San Andrés y una de esas ha sido mi familia, miren, completamente destechada quedó la casa, aquí en La Loma, la casa de tantas alegrías que nos ha dado. Este era el cuarto en donde me quedaba cada vez que venía de vacaciones, y miren cómo quedó todo completamente destruido”, comentó Vilma.

También aprovechó para dejar un largo mensaje de agradecimiento hacia su tío Romel por la reconfortarle compañía y cuidado que le ha brindado, aún más en esta época difícil en la que ha tenido que reportar bajo el inclemente clima.

Me duele mi gente, mi isla. De todo sentí en el momento. Impulso, dolor, miedo y sobretodo impotencia por no poder hacer nada por mis tíos quienes están damnificados por la pérdida de sus techos. Sigue la impotencia por no saber de #Providencia #EsUnDesastre #SanAndresNecesita https://t.co/fMuXs8vh37 — Vilma Jay (@VilmaJay14) November 17, 2020

“Tío Romel, gracias por amarme como una hija más, por estar pendiente de mí, tal como lo hubiera hecho tu hermano querido, mi padre (QEPD), que desde el cielo seguramente armó un combo para protegernos a nosotros y a su San Andrés del alma”,se lee en la descripción del post.

Jay no pudo evitar el llanto al ser entrevistada en la emisión de Noticias Caracol al hablar de la fuerte situación por la que pasan miles de familias que lo perdieron todo por el huracán.

Y así se expresó durante la entrevista: “no han sido días fáciles. No hemos podido dormir; no he podido conciliar el sueño pensando en mi gente. Me duele San Andrés, me duele lo que está pasando, no solo en mi familia sino en decenas de familias”.