Drogan, roban y golpean a periodista en el norte de Bogotá tras reencuentro de egresados

La inseguridad en Bogotá sigue siendo una preocupación creciente para sus habitantes. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los robos, asaltos y delitos continúan siendo parte del día a día en la capital. El caso más reciente que ha sacudido a la ciudad involucra a un periodista que fue víctima de escopolamina en el norte de Bogotá, un hecho que resalta la vulnerabilidad en ciertos sectores.

Lo que parecía una noche tranquila en un encuentro de egresados de una universidad, terminó en un aterrador suceso para Santiago Tovar Clavijo, periodista que terminó siendo drogado, golpeado y despojado de todas sus pertenencias. El último recuerdo consciente de Tovar fue cuando aceptó una cerveza de un hombre desconocido. A partir de ese momento, su vida se convirtió en una pesadilla que duró aproximadamente cinco horas.

El periodista, quien había estado compartiendo tragos con amigos, salió a esperar el transporte público en la calle 7 con carrera 45. En ese instante, un sujeto que se presentó como Javier se le acercó y comenzó a contarle que estaba pasando por un problema sentimental. Tovar, en un acto de empatía, continuó la conversación y aceptó una bebida de esta persona, momento en el cual perdió el conocimiento.

Lo que viene después de la escopolamina

Horas después, la víctima despertó en una estación de TransMilenio sin dinero, sin parte de su ropa y con golpes en su cuerpo. Sin recordar lo que había sucedido, decidió regresar a su casa y alertar a las autoridades. “El siguiente recuerdo que tengo es que estoy caminando descalzo, solo con mis medias y chaqueta, sin saber dónde estaba exactamente”, contó el periodista.

Además, antes de perder el conocimiento, Tovar envió un mensaje a su pareja, Lina Castillo, alertándola de que se sentía extraño. “Él me escribió diciendo que un costeño se le había acercado y que no se lo podía quitar de encima. Intenté llamarlo, pero desde ese momento no supe más de él”, declaró Lina al medio de comunicación CityTV.

Además del robo, el periodista recibió golpes en su rostro /Foto: captura de pantalla City Tv

Tras recuperar parcialmente su conciencia, el periodista fue víctima de robo. Los delincuentes se llevaron su billetera, tarjetas y efectivo. Lo más preocupante es que también accedieron a su teléfono móvil, donde tenía almacenados los contactos de varias fuentes importantes para su trabajo. Ahora, los criminales están utilizando esa información para intentar estafarlas.

El joven hace un llamado a las autoridades para que tomen medidas contundentes, ya que este no es un caso aislado en la zona de la carrera séptima con calle 45. A pesar de haber iniciado un proceso legal, el periodista teme que los delincuentes continúen utilizando su información para cometer fraudes.

Inseguridad en Bogotá: una problemática latente

El caso de Santiago Tovar Clavijo es solo uno de los muchos que se presentan en Bogotá, donde la inseguridad sigue siendo un tema alarmante. Los casos de personas escopolaminadas, robadas y agredidas son cada vez más frecuentes, especialmente en sectores como el mencionado.

Las autoridades han sido convocadas nuevamente a reforzar la seguridad en puntos críticos de la ciudad y a poner freno a esta ola de delitos que afecta tanto a residentes como a visitantes.

