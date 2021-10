Declaración de renta: fechas y cédulas de personas que deben pagar en octubre

De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), las personas naturales tendrán 11 días hábiles para ejercer esta obligación tributaria y declarar renta , es decir, desde este lunes 4 hasta el próximo miércoles 20 de octubre.

Por lo tanto y para evitar sanciones o intereses monetarios, los llamados a estar al día con su declaración de renta son los ciudadanos que tienen como últimos dos dígitos de su NIT (o últimos dos números de la cédula) en las siguientes fechas:

-Octubre 5: 79 y 80..

-Octubre 6: 81 y 82.

-Octubre 7: 83 y 84.

-Octubre 8: 85 y 86.

-Octubre 11: 87 y 88.

-Octubre 12: 89 y 90.

-Octubre 13: 91 y 92.

-Octubre 14: 93 y 94.

-Octubre 15: 95 y 96.

-Octubre 19: 97 y 98.

-Octubre 20: 99 y 00.

¿Cómo saber si debo declarar renta?

-Si recibiste durante 2020 ingresos superiores a $49.850.000, que corresponden a 1400 UVT (incluyendo los generados por criptoactivos).

-Si has tenido consignaciones bancarias superiores a $49.850.000 COP.

-Si has tenido gastos con tarjetas de crédito superiores a $49.850.000 COP.

-Si la suma de bienes y derechos apreciables en dinero, sin tener en cuenta las deudas, supera los $160.232.000, correspondientes a 4.500 UVT.

-Si has tenido depósitos en cuentas bancarias en Colombia mayores a $49.850.000 COP.

De esta manera, en caso que se llegue a declarar fuera de las fechas correspondientes, la multa será entre el 5% y el 10% del impuesto a cargo por cada día, semana o mes de retraso. Además debes estar inscrito en la RUT y actualizar los datos (si es necesario), tener un usuario en la Dian y contar con firma electrónica.