¿Promoción de marcas en redes? Riesgo legal que corren influencers por publicidad engañosa

En el entorno digital es común ver a creadores de contenido promocionando los denominados "productos milagro", tales como tratamientos para detener la caída del cabello o suplementos como el resveratrol para el rejuvenecimiento facial. Sin embargo, la legislación colombiana sobre protección al consumidor vigila de cerca estas prácticas.

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Durante su intervención en El Klub de La Kalle, el abogado Juan Pablo López, quien se desempeñó como director de protección al consumidor en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), advirtió sobre las implicaciones jurídicas de estas recomendaciones.



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Si un influenciador afirma que un producto genérico o cosmético genera un resultado extraordinario (como atribuir la salud de su cabello a un champú cuando no es real), la autoridad de control puede iniciar investigaciones por publicidad engañosa.

La normatividad vigente faculta a las autoridades para evaluar la responsabilidad de quienes participan en la difusión de mensajes publicitarios que induzcan a error o engaño al consumidor.

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¿Qué descargos de responsabilidad (disclaimers) deben incluir los creadores en sus pautas?

Para evitar caer en investigaciones administrativas y "curarse en salud", los influenciadores y publicistas digitales deben adoptar buenas prácticas de transparencia en sus publicaciones de Instagram, TikTok y otras plataformas.

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De acuerdo con lo expuesto en El Klub de La Kalle, es fundamental incluir notas al pie o descargos de responsabilidad (disclaimers) directamente en el caption o texto visible de la publicación. Para estar protegidos frente a posibles reclamos, los creadores deben especificar con claridad:

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Condiciones de la pauta: Indicar de qué fecha a qué fecha aplica la promoción o bajo qué términos comerciales fueron contratados.

Indicar de qué fecha a qué fecha aplica la promoción o bajo qué términos comerciales fueron contratados. Ausencia de garantía directa: Aclarar que la garantía del producto la asume el fabricante o proveedor y no el creador de contenido de forma personal.

Imágenes de referencia y experiencia de uso: Señalar abiertamente si se trata de una actuación comercial, si se están utilizando imágenes de referencia o si el influenciador no ha consumido directamente el producto.

Incorporar estos descargos informativos permite que los usuarios tomen decisiones de consumo conscientes y evita que los creadores incurran en infracciones al Estatuto del Consumidor.

Mira la entrevista completa aquí: