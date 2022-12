Estado indio regala PALAS a las novias para defenderse de sus MARIDOS

Un ministro del estado indio de Madhya Pradesh decidió regalar palas de madera de lavar la ropa a cerca de 700 novias para que se defiendan en caso de agresiones por parte de sus futuros maridos.





El ministro Gopal Bhargava entregó las palas durante una boda multitudinaria organizada, el pasado sábado, por el gobierno de Madhya Pradesh, un estado del centro de India.







Las palas, que miden 30 centímetros de largo, llevan inscripciones como "para los maltratadores borrachos" o "la policía no intervendrá". Bhargava pidió a las novias que primero intenten razonar con sus maridos pero que si no lo consiguen "dejen que hablen las palas".





El ministro aseguró a la AFP que quiere llamar la atención sobre la grave situación de las mujeres en el medio rural, maltratadas por sus maridos, muchas veces alcohólicos.





"Las mujeres cuentan cómo sus maridos se emborrachan y se vuelven violentos. Luego roban los ahorros y los derrochan comprando alcohol", dijo Bhargava, asegurando que no quiere instigar la violencia sino prevenirla.



En los últimos años muchos estados de India han lanzado campañas contra el alcoholismo, bien prohibiendo las bebidas etílicas o restringiendo su venta.





El año pasado, el gobierno del estado de Tamil Nadu prometió prohibir totalmente el alcohol, una propuesta popular entre las mujeres pero que los expertos temen que pueda aumentar la producción ilegal.