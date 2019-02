Felipe Gómez, exempleado de Avianca que se hizo famoso en el Mundial de Rusia por haber metido licor en un estadio, escondido en unos binoculares, ganó en segunda instancia una tutela que puso ante la aerolínea. El veredicto obliga a la empresa a rectificar las acusaciones hechas en su contra y a escuchar su versión de lo ocurrido.



El juzgado décimo penal de Bogotá amparó los derechos a la dignidad, a la honra, al buen nombre, a la presunción de inocencia y al trabajo del paisa Felipe Gómez.



El juez ordenó a Avianca a rectificar las acusaciones hechas en Twitter en las que aseguró que el entonces empleado había infringido la ley. Adicional, deberá hacer la rectificación a través de correo electrónico institucional y, finalmente, deberá escuchar la versión de los hechos de Gómez, la que debe ser incluida en su historia laboral.



“Resolvieron amparar mis derechos fundamentales que fueron vulnerados por la empresa. El tema es el cómo, cómo manejaron en el primer momento las cosas. Yo lo que busco o lo que buscaba era dar mi versión y explicar cómo sucedieron las cosas y que se dieran cuenta cómo los directivos estaban tomando las decisiones. Yo mandé cartas, solicité espacios y nunca me dieron posibilidad de esto”, le dijo Felipe Gómez a BLU Radio.



Aclaró que en el fallo no se ordenó el reintegro a su puesto de trabajo, pues no era lo que buscaba.



El juzgado envió copias a la Fiscalía para que el directivo de Avianca, Gerardo Grajales, quien ordenó el despido, sea investigado por el presunto delito de calumnia. Además, pidieron que se rectifique la información entregada al diario El Espectador, pues se habría afirmado que el empleado cometió delitos como contrabando.



En un comunicado, la aerolínea aseguró que tras ser notificada de la decisión judicial procedió a rectificar la información sobre Felipe Gómez a través del correo institucional. "Avianca S.A. se permite informar que en la acción de tutela 2018-0177 le fue ordenado rectificar respecto de un correo institucional, respetuosos que somos de las decisiones judiciales, procedimos a hacerlo de manera inmediata", dijo la empresa.



También, la orden de que Gerardo Grajales rectificara sus acusaciones El Espectador se cumplió. "Me permito rectificar atentamente las respuestas otorgadas a las preguntas formuladas, en el sentido de que la persona a la que se hace referencia en aquella publicación no incurrió en la conducta de contrabando”, dijo.