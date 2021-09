A Greeicy Rendón la “bajaron del avión” y le prohibieron viajar a EEUU.

La ceremonia de los Billboard de la Música Latina , que podrá ser vista este 23 de septiembre, dejó una anécdota para la cantante Greeicy Rendón quien iba como invitada para ofrecer una presentación en la gala.

Este viaje a EE.UU. llenó de entusiasmo a la artista ya que su novio, Mike Bahía , también fue invitado y sería la oportunidad perfecta para reencontrarse luego de estar separados por un viaje que ella realizó a España con Alejandro Sanz , promocionando una canción.

Sin embargo, sus planes se vieron frustrados luego de que desde el aeropuerto le impidieran viajar a Estados Unidos debido a las restricciones por pandemia de COVID-19 que incluyen la prohibición de ingreso a viajeros provenientes de Europa.

Greeicy Rendón desconoció esta norma y planeó su viaje sin la cuarentena de 15 días que exige EE.UU. para permitir el ingreso.

Debido a la restricción, la artista quedó “vestida y alborotada” y finalmente no pudo viajar ni estará en los Billboard.

Publicidad

La también actriz compartió esta anécdota en sus redes sociales donde expresó que “me bajaron del avión”; sin embargo, luego aclaró que “ni siquiera me dejaron montar”, pues antes de abordar se le notificó de la restricción y no pudo abordar.

Finalmente lamentó que quedó con las ganas de verse con su amor, y con “las uñas, el peinado y la ropa lista”, aunque expresó estar muy contenta por todo lo que logró en España.