A Santiago Alarcón le apareció otro hijo, ahora es una mujer

Hace varios meses el actor Santiago Alarcón se vio envuelto en una polémica luego de que un joven apareciera en redes asegurando que era hijo de la celebridad y que su mamá era la barranquillera Shakira.

Sobre este tema, Santiago habló y dijo que estaba siendo acosado por este joven ya que no paraba de mandarle mensajes y hasta llegó a buscarlo a su lugar de trabajo. En su momento el actor dijo: "Resulta que él asegura que su papá biológico, como él lo llama, soy yo y su mamá, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero tengo que nombrarla para que ustedes conozcan lo absurdo de esta historia, resulta que, para él, su mamá es Shakira".

Publicidad

Así mismo, en un video en el que aparece junto a su esposa, la actriz 'Chichila' Navia, revelaron que, según lo que han podido indagar, al parecer no es la primera vez que el joven se obsesiona con alguien; pues dicen que una mujer los contactó para contarles que Óscar Agudelo, años atrás, también estuvo obsesionado con un hombre casado, con hijos y a quién también habría perseguido durante un buen tiempo, pero esta vez con intenciones de algo romántico.

Lo último que se supo de este tema es que el joven habría puesto una tutela en contra de Alarcón por haberlo abandonado y le exigió una suma bastante grande de dinero, sin embargo, debido a que las pruebas no eran suficientes la acción legal no pasó a mayores.

Ahora, como si fuera poco una mujer apareció en redes asegurando que era hija del actor.

Santiago Alarcón realizó por medio de su cuenta personal en Instagram la dinámica de preguntas y respuestas y allí una mujer le escribió: "Soy tu hija jajajaj".

Publicidad

Cuando el actor leyó este mensaje lo hizo con un poco de asombro y luego decidió seguirle la corriente a la mujer y hasta se animó a asegurar quien sería la posible mamá.

"¡Ja! Faltaría más. Es lo único que falta. ¿Y esta fue con quién? ¿Con JLo?", fue lo que respondió Santiago Alarcón.

Publicidad

Te puede interesar: Comida animada en Bogotá