"Agradéceme que te adoré siendo feo, mala persona y sin dinero": Exnovia de 'La Liendra'

Mauricio Gómez Osorio, más conocido como 'La Liendra' en redes sociales, ha sido blanco de todo tipo de comentarios después que su exnovia Mercedes Uhia revelara algunos chats que dejaban muy mal al instagramer.

Al parecer, después de estas revelaciones 'La Liendra' insinuó que "hay gente loca" y eso enfureció aún más a la joven quien siguió revelando conversaciones privadas.

Además, escribió un texto en el que deja muy claro lo que piensa de 'La Liendra' y hasta cómo lo conoció.

"¿Loca? Loca si fui al momento de meterme con una persona como tú. Debería darte vergüenza decir eso. Aún sabiendo que me fijé en tí cuando en tus bolsillos solo había para brindarme una menta, que no me importó lo que decía mi familia, ni la gente. Que tu primera cámara para grabar te la regalé yo y te daba las ideas para tus videos, ¿eso también se te olvidó?", escribió la joven.

Mercedes Uhia también lo cataloga como "una persona sin humildad".

"Me dijiste estando con Luisa que fuera a verte. Y te dije que no porque a mícon honestidad nunca me ha importado la maldita plata. No tengo nada que agradecerte. Agradéceme a mí que te adoré aún siendo feo, mala persona y sin dinero. Porque ahora tienes plata, pero eres tan pobre que solo tienes eso...", señaló.

