Aida Victoria da contundente respuesta a quienes aseguran que extraña a Yeferson Cossio

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la influenciadora barranquillera Aida Victoria respondió a uno de sus seguidores si extraña a alguno de sus ex, puntualmente, a Yeferson Cossio.

“No, no extraño a ningún exnovio. A mí me dicen Ariana Grande: ‘Thank You, next’”, dijo Aida Victoria en sus redes sociales, como respuesta al mencionado seguidor que le dijo que Cossio es su “eterno amor”.

Esta pregunta del seguidor de la barranquillera se dio un par de semanas después de que el streamer Westcol, también exnovio de Aida Victoria, revelara por medio de sus redes que la propia Aida le había dicho que extrañaba “el miembro” de Cossio, algo a lo que, agregó WestCol, reaccionó asegurándole que le encantaban sus “chistes”.

“Uno tiene que aguantar esos chistecitos”, prosiguió diciendo Westcol en la transmisión a través de Twitch en la que terminó revelando el momento íntimo con Aida Victoria, quien luego en una transmisión por su Instagram, aclaró que si bien la situación la puso “mal”, es algo que “nunca” le dijo a Westcol, uno de los streamers más vistos de Colombia.

“Tú crees que si uno extraña eso del ex, ¿le va a contar eso a la actual pareja? ¡Fue un chiste que él hizo y nadie entendió! Hay gente que no entiende su humor y es horrible”, explicó Aida Victoria para terminar con la polémica por el supuesto momento íntimo revelado por el streamer.

