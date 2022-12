Aida Victoria Merlano habría confirmado su ruptura con Westcol

Aida Victoria Merlano de nuevo vuelve a dar de qué hablar en las redes sociales luego de que se conociera una discusión con quien al parecer era su pareja, el streamer Westcol.

La creadora de contenidos hizo fuertes declaraciones en su cuenta de Instagram cuando se enteró que el joven había dicho que ellos dos solamente se estaban conociendo, palabras que la hicieron enojar y, por lo tanto lo llamó "mocoso".

La mujer dijo en sus redes: "Este mocoso dijo en un streaming que nosotros no somos novios, sino que solo nos estamos conociendo. ¿Qué le pasa a estos muchachitos de estas edades? Ya yo te conozco el huev*. Ahora, a ti te comen por debajo de cuerda un año y entonces ¿nos estamos conociendo?".

Luego Aida Victoria Merlano dijo que ella merece que la llamen novia: "Mira mocoso, tú dime como quieras, pero yo se que tengo derecho a exigir porque yo sé lo que estoy dando".

Por el momento Westcol no se ha pronunciado al respecto y al parecer la relación habría terminado, sin embargo, por el momento todo queda en simples rumores.

Por otro lado, recordemos que el streamer hace poco aseguró que estaba muy feliz con la joven y por medio de Twitter con una foto de los dos abrazados y felices, le mandó un mensaje a todos los haters que lo critican a diario: "Me envidian por que sin ser lindo la conquiste, me envidian por que teniendo 21 vivo MUY bien, otros dicen que por mis seguidores, el punto es que las tres cosas que mencionan las tengo YO! Cual es el problema entonces? Que tu no las tienes? Soy muy feliz con ella. Enamorado".

Por ese motivo, las palabras de Aida desconcertaron a muchos internautas pues se tenía entendido que la relación iba 'viento en popa'.

