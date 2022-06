Ana Lucía Domínguez posó en pequeño bikini y su gran retaguardia se robó todas las miradas

Sin lugar a dudas, la actriz Ana Lucía Domínguez es una de las mujeres más hermosas que hay en Colombia y quien se roba las miradas con cada una de sus publicaciones en su cuenta personal de Instagram .

Hace poco la talentosa mujer se tomó unos días de descanso en la playa, momento que aprovechó para tomarse algunas fotografías sexys y compartirlas con sus más de dos millones de seguidores.

El su posteo se puede ver que Ana Lucía Domínguez estaba disfrutando de un día espectacular de sol, por ese motivo usó un vestido de baño de dos piezas. Lo que más se robó las mirada de miles de internautas fue cuando la actriz posó de perfil, dejando ver en detalle su gran retaguardia, sin dejar a un lado su rostro angelical con sonrisa pícara y su tonificado abdomen.

Junto a su publicación la actriz aprovechó para contarle a sus fans que el mar es uno de sus lugares favoritos: "Hace unos días en mi lugar favorito el 🌊… Cual es el tuyo? 🫵🏽😎🫶🏽".

Como era de esperarse su posteo hasta el momento cuenta con más de 89 mil me gusta y miles de comentarios de sus seguidores enamorados: "Guaoooooo...que hermosaaaa estás mi corazón...besos...❤️", "Diosa! Diosa la más bella y hermosa! Sensual y erótica! 😍", "Me gusta el mar, el sol, la playa, los corales, las sirenas, los yates, pero me quedo mil veces con vos.😍", y muchos más.

Recordemos Ana Lucía Domínguez suele regalarle muy seguido fotos de este tipo a sus fans. En el feed de su red social de Instagram ella comparte imágenes de su trabajo como actriz, pero sin lugar a dudas sus fotos sensuales mostrando sus espectaculares curvas se roban todas las miradas.

Hace poco Domínguez compartió tres fotos resaltando su sensualidad haciendo referencia a que se celebraba el día internacional de la selfie, ratificando de esta manera que es una de las mujeres más bellas del país.