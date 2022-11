Andrea Valdiri anuncia embarazo: "Los primeros meses fueron muy duros"

Andrea Valdiri sorprendió a sus seguidores tras revelar, en medio de la emoción, que se le creció la familia pues su empleada doméstica está en embarazo, por lo que aseguró será "tía" en los próximos meses.

Se trata de Kelly de Ávila, la joven que además de ayudarle a la influencer con tareas del hogar, le cuida a sus hijas; Valdiri ya le remodeló la casa y hasta le regaló un carro recientemente.

Publicidad

“Porque no alcanzan los regalos materiales para agradecer a cada uno de los que trabajan alrededor mío. A ti, Kelly, que por más de 7 años has tenido mucha paciencia y amor por lo que haces, has cuidado a mis hijas, mis mayores tesoros”, reveló para ese entonces la barranquillera.

Ahora, la empresaria compartió la buena nueva relacionada con el embarazo de Kelly, proceso que adelantó empezó difícil; sin embargo, dejó claro que contará con todo su apoyo.

“La gente me decía: ‘Noto a Kelly como rellenita’. Nosotros no habíamos dicho nada porque estábamos esperando y viviendo los primeros meses de este proceso porque fueron muy duros”, apuntó.

"Se creció la familia", agregó con emoción.

Publicidad

Seguidores de Valdiri no tardaron en opinar al respecto y agradecieron el bonito gesto que la empresaria tiene con su equipo no solo de trabajo sino en casa.

"Qué belleza", "Valdiri es una gran mujer", "siempre humilde, adoro esta mujer", "felicitaciones", son algunos de los comentarios en la publicación replicada en Instagram.

Publicidad

Te puede interesar: