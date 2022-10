Andrea Valdiri despierta rumores de embarazo por jugado disfraz de Jasmín

Andrea Valdiri es una de las mujeres más bellas del país y quien es bastante activa por medio de sus redes sociales en las que comparte todo tipo de fotos y videos con los que pone a alucinar a sus millones de fans.

Hace poco la hermosa mujer publicó en su cuenta personal de Instagram la gran fiesta temática que realizó para celebrar el mes de Halloween en la que usó un jugado disfraz de Jasmín con el que pudo mostrar cada una de sus curvas, sin embargo, varios internautas comenzaron a rumorar de que posiblemente podría estar en la dulce espera.

En la filmación se puede ver a Andrea Valdiri muy feliz recibiendo a amigos y familiares mientras que su esposo Felipe Saruma se derrite al apreciar la belleza de la creadora de contenidos.

"De verdad que lo mejor que pude hacer Andrea fue mudarse bien lejos, así puede disfrutar sus fiestas tranquila", "Qué tal el cuerpazo de la valdiri 🔥🔥", "es mi impresión o se le ve barriga de embarazada", "No todo el tiempo se ve bonita. Tiene cara de vieja y el abdomen no está chevere. Y ahora no empiecen disque resentida o algo así. Son figura pública. Punto", son algunos de los comentarios.

Por otro lado, recordemos que hace poco Valdiri paralizó las redes al posar con un espectacular disfraz al parecer de un ser de otro mundo.

Y es que allí se puede observar a la creadora de contenidos bailando de manera erótica dejando ver su silueta a la perfección realizando un juego de luces.

Luego de varios segundos bailando sensualmente usando una silla, la mujer se dejó ver más de cerca mostrando el look elegido para este mes de brujas.

Junto a su posteo la creadora de contenidos escribió: "Halloween 2022 🎃👻 ¿Y tú lado oscuro te domina?" y "🚨Escóndete…..🚨 Llegó tu depredadora 🎃 #halloween2022".

