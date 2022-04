Andrea Valdiri publica fotos para desmentir rumores de un posible embarazo

Andrea Valdiri y Felipe Saruma son una de las parejas más queridas en las redes sociales y a quienes les encanta compartir diferentes contenidos con sus fans en todo el mundo.

Los recién casados están viviendo las mieles del amor y desde el día de la boda, el pasado 16 de abril, comenzaron a surgir fuertes rumores de que la creadora de contenidos podría estar embarazada.

Todo comenzó cuando Andrea Valdiri usó uno de sus vestidos de novia durante la noche y allí se le vio algo de barriguita, sin embargo, ni ella ni su pareja se pronunciaron al respecto.

Algunos días más tarde, Felipe Saruma estuvo realizando algunos videos para su cuenta personal de Instagram , y allí, en medio de la charla, Andrea Valdiri se tira al piso y su camiseta se levanta, por lo que se le vio de nuevo una barriga pronunciada.

Cansada de los rumores de un posible embarazo, la joven decidió compartir en su red social unas fotos en las que se le ve bastante sexy y con una ombligera muestra su abdomen plano.

Con estas imágenes, Andrea Valdiri demuestra que no está a la espera de un bebé, algo que si esperan muchos seguidores que pase en un futuro con su esposo, el influencer, Felipe Saruma.

Las fotos fueron rescatadas por la cuenta de chismes Famososhastalaz y allí varios internautas han opinado al respecto: "El Día del matrimonio que se le veía y ese Dia ella pegada de la botella de aguardiente no creo que sea tan irresponsable, más bien ustedes todo lo quieren saber", "Si esta o no. Tiene marido y harta plata para mantener no uno, sino 5 más 😂", "Por qué quieren ver a todo el mundo en embarazo?😂😂", y muchos más.