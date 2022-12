Andrea Valdiri y las críticas por nueva cirugía en la cara: “Parece un teletubbie”

Una agria discusión se presentó en las redes sociales y la protagonista de la nueva polémica fue Andrea Valdiri , una de las generadoras de contenido más influyentes en Colombia . La barranquillera, que es reconocida a nivel internacional por los temas que maneja en sus diferentes plataformas, se operó de nuevo y ese fue el detonante de la ‘pelea’.

La influenciadora, a través de sus historias de Instagram , les contó a sus seguidores que se hizo un nuevo procedimiento quirúrgico en su rostro. El hecho fue comentado por sus casi nueve millones de seguidores en esta red social.

Además la barranquillera, de 31 años, apareció en sus historias luciendo una especie de faja cubriendo por completo su cuello, papada, quijada y orejas. También enfatizó en que todos los detalles los contará.

“No me pregunten, pero yo después les digo que me estoy haciendo. Voy a quedar más bella”, “Grabé todo para que vieran, porque a mí me encanta mostrar todo lo que me hago ya que nunca les he escondido nada. Si puedo decir mis secretos para que ustedes también se pongan bellas, yo se lo voy a decir”, aseguró la costeña.

Comentarios como “pareces un teletubbie, está mandada a recoger”, “Parece de 40 con tanta cirugía”, “Por eso es que se ve mayor. Está bien operarse pero repitan las mismas operaciones más de 3 veces, tiene 30 y parece de 40” y “Me parece desabrida esa mujer, ya perdió eso que la hacía interesante”, fueron la constante en el video que publicó la cuenta que registra noticias rosa, Rastreando Famosos.

Valdiri por lo pronto no se ha pronunciado acerca de estas palabras por parte de algunos de sus seguidores, o mejor, detractores. Lo cierto es que la barranquillera sigue facturando y dando de qué hablar en las redes sociales .

