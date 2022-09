Andy Rivera envía conmovedor mensaje tras estrenar canción que sería para Lina Tejeiro

Andy Rivera es un gran artista del genero urbano y quien se ha ganado con esfuerzo la posición que tiene hoy día en el mundo musical, por ese motivo él no se cansa de trabajar y fruto de esto es su reciente lanzamiento junto a Beéle, llamado 'Te perdí', el cual varios internautas aseguran que va dirigido a su exnovia, Lina Tejeiro.

En una parte del tema dice: "Ya no hay dolor, pensé, convencido. Hoy sé que solo era un pretexto para no aceptar que ya la había perdido. Si ya me olvidó, ¿Yo por qué no la olvido? (...) dejé ir lo que más quería y ahora que está conociendo a alguien, ya no me escribe los buenos días".

Respecto a la nueva canción, Andy ha estado feliz gracias a la acogida que ha tenido entre sus fanáticos, por ese motivo decidió agradecerles con conmovedoras palabras, dejando entrever que al parecer sufre una tusa por la actriz.

"Flechos, mis amores, nunca nos avergoncemos de expresar lo que sentimos si es desde el respeto. Todo lo que uno se guarda luego son las enfermedades del futuro, termina explotando. Así que, si hoy tienes que asumir una perdida, hazlo, y no te avergüences de ellos, porque aprender a perder es también aprender a ser MÁS FUERTE", escribió Andy.

Lo seguidores del cantante de música urbana le han dejado mensajes de apoyo y fortaleza pues recordemos que hace poco él mismo contó que está en tratamiento buscando ser una mejor persona.

Por medio de su cuenta personal en Instagram le pidió disculpas a sus amigos, familiares y fans por no estar presente en las redes:"Mil disculpas a muchos amigos, colegas, familiares, colegas de trabajo, mis fanáticos y personas que quiero... No alcanzo a dar abasto con todo...".

Andy aseguró que busca ser una mejor persona y por ese motivo buscó ayuda de profesionales: "Buscando ser más responsable conmigo y el amor propio, estoy hace un largo tiempo apoyándome en una gran psiquiatra y una psicóloga... Estos momentos son dolorosos, sabrosos y largos".

Finalmente el cantante pidió disculpas si no le han visto la mejor cara en los últimos días pero sus ojos menos brillantes "cuentan que el dolor existe y es real".

